【灣區新聞】研究顯示Santa Clara縣每5人中就有兩人是移民（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

Santa Clara縣一項新的研究顯示,該縣每5人中就有2人是移民,而移民對經濟有貢獻。

Santa Clara縣這份有關移民的研究報告,是由美國移民委員會與該縣的移民關係辦公室合作撰寫,主要是研究和分析移民在該地區的勞動力、商業和消費能力等因素對經濟有何影響。

調查結果顯示,Santa Clara縣移民約佔該縣人口的四成,但每年貢獻該縣國內生產總值(GDP)54%。

另一方面,Santa Clara縣勞動力人口有100萬,其中近一半是移民。

在2021年,移民佔當地科學、技術、工程和數學層面的人力有67%,佔製造業的勞動力有64%,從事專業服務的就有56%。

Santa Clara縣行政官James Williams亦是第一代的移民後代,他說Santa Clara縣高度重視移民帶來的多元化。

Williams說:「是什麼使Santa Clara縣成為創新的引擎,具創造力、經濟增長,以及令人難以置信的政策創新,以及支持和服務,而這個縣的核心做了什麼?為移民提供護理,這是我們的家庭、社區,我們張開雙臂歡迎每個人

他指出,該縣一直是促進移民權益的領導者,一直堅持不懈,一次又一次堅定地與移民社區站在一起。

而15歲時,由香港移民到加州的Santa Clara縣縣議員李洲曉(Otto Lee)就表示,數據和事實展示了,移民目前為Santa Clara縣所做的事情,以及移民一直以來為美國所做的事情。

他又指,矽谷為移民提供了機會和希望,而移民就為Santa Clara縣、為灣區以及其他地區的經濟繁榮做出貢獻。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。