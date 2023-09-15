【灣區新聞】研究顯示Santa Clara縣每5人中就有兩人是移民（視頻）

September 15, 2023 新聞, 灣區新聞, 華人社區, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

Santa Clara縣一項新的研究顯示，該縣每5人中就有2人是移民，而移民對經濟有貢獻。

Santa Clara縣這份有關移民的研究報告，是由美國移民委員會與該縣的移民關係辦公室合作撰寫，主要是研究和分析移民在該地區的勞動力、商業和消費能力等因素對經濟有何影響。

調查結果顯示，Santa Clara縣移民約佔該縣人口的四成，但每年貢獻該縣國內生產總值（GDP）54%。

另一方面，Santa Clara縣勞動力人口有100萬，其中近一半是移民。

在2021年，移民佔當地科學、技術、工程和數學層面的人力有67%，佔製造業的勞動力有64%，從事專業服務的就有56%。

Santa Clara縣行政官James Williams亦是第一代的移民後代，他說Santa Clara縣高度重視移民帶來的多元化。

Williams說：「是什麼使Santa Clara縣成為創新的引擎，具創造力、經濟增長，以及令人難以置信的政策創新，以及支持和服務，而這個縣的核心做了什麼？為移民提供護理，這是我們的家庭、社區，我們張開雙臂歡迎每個人

他指出，該縣一直是促進移民權益的領導者，一直堅持不懈，一次又一次堅定地與移民社區站在一起。

而15歲時，由香港移民到加州的Santa Clara縣縣議員李洲曉（Otto Lee）就表示，數據和事實展示了，移民目前為Santa Clara縣所做的事情，以及移民一直以來為美國所做的事情。

他又指，矽谷為移民提供了機會和希望，而移民就為Santa Clara縣、為灣區以及其他地區的經濟繁榮做出貢獻。

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