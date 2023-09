【KTSF 尹晉豪報導】

Santa Clara縣正在啟動一項新的計劃,將那些在疫情期間受到重創的托兒服務中心能夠翻新或重新營業,並擴大現有業務。

Santa Clara縣這項補助計劃,將向當地的托兒服務商提供1500萬元的補助金,這筆錢來自《美國救援計劃法》,分配給該縣的聯邦基金,用於支援疫情後的經濟復甦,補助金適用於在家庭式和商業式運營的托兒中心。

補助金可以用於建設新設施,或改進現有的設施,以及用於支付運營成本,包括租金和員工工資等。

過去10年裡,Santa Clara縣有700多個有牌的托兒設施停業,在疫情期間,至少161間托兒設施者關閉,到2021年,該縣托兒所的總數降至1,796間。

有關補助計劃的詳情,民眾可電郵childcare@vhfca.org查詢

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。