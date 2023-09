【KTSF】

Santa Clara縣病媒控制區在聖荷西更多的地方發現帶有西尼羅病毒的蚊子,當局將在下週一晚間噴灑殺蟲藥,請當地居民留意。

這次發現帶西尼羅病毒蚊子的地方,是聖荷西的這三個郵區:95110、95112和95125。

當局表示,如果天氣配合,將會在9月18日下星期一晚上10點開始,運用裝置在卡車上的裝備噴灑殺蟲藥,進行滅蚊工作,耗時是兩個小時到四個小時之間。

當局表示,一般的滅蚊工作是在停滯的水下殺蟲藥,以防止蚊蟲有機會滋生,但一旦偵查到帶有病毒的蚊子,就要盡快的全面噴藥,避免散播病毒。

而天氣較溫暖的時候,也就是夏天和秋天前端,是蚊子滋生的時機,所以也會更易發現到西尼羅病毒。

