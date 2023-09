【KTSF】

在靠近聖荷西州大的地方,兩個月前發生槍擊案,兩人中槍,其中一名男童死亡,警方拘捕兩名男子。

案件發生在7月8日晚上近9點,地點是East William和South Tenth Street交界處附近

警方表示,19歲的聖荷西居民Rodolfo Stagi和另外一個未成年人,涉嫌向兩個受害人開槍,中槍兩人送往醫院搶救,其中男童傷重不治。

警方後來的調查認出兩名涉案人的身份,在8月25日在Morgan Hill拘捕他們,兩人將面對謀殺和企圖謀殺的控罪。

