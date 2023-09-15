【加州新聞】匪徒搶劫洛杉磯華埠精品店 女員工遭毆打

【KTSF 尹晉豪報導】

週四有匪徒搶劫洛杉磯華埠的一家精品店，毆打一名女員工，店內的保安鏡頭拍下犯案的過程，以下片段可能引起觀眾不安，敬請留意。

片段顯示，一名男子打開門後，快速闖入這間位於洛杉磯華埠的店舖，搶走店內的商品。

60歲的女店員試圖阻止時，她的臉被打了一拳。

店主John Nguyen說：「真可恥，看到這樣的事情令人心碎，她是最友善的人之一。」

店舖老闆John表示，這名店員在他的店舖工作了20年，當時她只是想阻止盜竊行為。

John說：「他恃強凌弱，還拳打她的臉，這是完全沒有必要的。」

他說案發於週四中午左右，當時這名戴著滑雪頭套的男子走近門口，店員跑過去試圖鎖上門，但男子強行打開門，並走入店內搶劫貨品。

John說：「他清楚地知道自己要偷什麼，走到櫥窗前，把門打開，抓住了他想偷的東西，店員拉著東西讓他停下來。」

當匪徒要偷櫃檯後面的貨品時，店員起身拉扯匪徒的衣服，匪徒還拳打她的臉部，在附近的人士立刻趕來幫忙，而店員就送院治理。

John說：「她的情況還可以，她可以說話，但她的左眼腫得睜不開，醫生正在等待腫脹消退，然後才能進行掃描，看看是否有任何內部損傷。」

該店主正懸紅5000元，目的是要將這名匪徒定罪。

John說：「他知道他想偷的物品，他昨天進來並檢查這些物品，他昨天試圖拿走它，我阻止了他。」

但週四案發時，John正正不在店舖，他希望公開這段閉路電視片段，可以幫助警方，在這個小偷攻擊其他人前將他拘捕。

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