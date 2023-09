【加州新聞】匪徒搶劫洛杉磯華埠精品店 女員工遭毆打

【KTSF 尹晉豪報導】

週四有匪徒搶劫洛杉磯華埠的一家精品店,毆打一名女員工,店內的保安鏡頭拍下犯案的過程,以下片段可能引起觀眾不安,敬請留意。

片段顯示,一名男子打開門後,快速闖入這間位於洛杉磯華埠的店舖,搶走店內的商品。

60歲的女店員試圖阻止時,她的臉被打了一拳。

店主John Nguyen說:「真可恥,看到這樣的事情令人心碎,她是最友善的人之一。」

店舖老闆John表示,這名店員在他的店舖工作了20年,當時她只是想阻止盜竊行為。

John說:「他恃強凌弱,還拳打她的臉,這是完全沒有必要的。」

他說案發於週四中午左右,當時這名戴著滑雪頭套的男子走近門口,店員跑過去試圖鎖上門,但男子強行打開門,並走入店內搶劫貨品。

John說:「他清楚地知道自己要偷什麼,走到櫥窗前,把門打開,抓住了他想偷的東西,店員拉著東西讓他停下來。」

當匪徒要偷櫃檯後面的貨品時,店員起身拉扯匪徒的衣服,匪徒還拳打她的臉部,在附近的人士立刻趕來幫忙,而店員就送院治理。

John說:「她的情況還可以,她可以說話,但她的左眼腫得睜不開,醫生正在等待腫脹消退,然後才能進行掃描,看看是否有任何內部損傷。」

該店主正懸紅5000元,目的是要將這名匪徒定罪。

John說:「他知道他想偷的物品,他昨天進來並檢查這些物品,他昨天試圖拿走它,我阻止了他。」

但週四案發時,John正正不在店舖,他希望公開這段閉路電視片段,可以幫助警方,在這個小偷攻擊其他人前將他拘捕。

