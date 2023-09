【全國新聞】颶風Lee逼近美東海岸 多州緊急戒備

【KTSF 張擎鳳報導】

一級颶風Lee正在遠離百慕大,轉為逼近美國東海岸,大西洋沿岸的幾個州準備應對,預計緬因州會宣布進入緊急狀態。

新英格蘭州居民Leslie Dolsak說:「住在新英格蘭會遇到這情況,會有風暴,有如吹東北風。」

一艘滿載颶風熟客的渡輪駛向Nantucket島,預計颶風Lee將在未來幾小時內,為該處帶來強烈風暴和洪水,風暴情況令新英格蘭應急管理人員擔憂。

South Portland市消防局長Phil Selberg說:「若是一場冬季風暴,可謂正常。」

當地South Portland市,消防局長說經歷了一個夏天,現在來了這個颶風,難免另人擔憂。

Washington縣應急管理部主管Lisa Hanscom說:「我們擔心洪水、巨浪和海岸侵蝕,當然還有停電。」

天氣預報指颶風明天吹襲緬因州會下暴雨,很多船主都不敢冒險出海。

船主James Pike說:「為安全起見,最好把船移出該處水域。」

海上事務服務公司員工Jason Moniz說:「我們早上六點鐘就開工,做到筋疲力盡,每天移走約22至23艘船。」

對於商業漁民來說,風險更大。

漁民Bangor說:「我們的整個生計,一切都停泊在那裡。」

而海岸巡警也都安排人手協助。

海岸警衛隊官員Amy Florentino說:「我們派出團隊,去操作那些能承受惡劣天氣的船隻,本週末便出發。」

