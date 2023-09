【全國新聞】拜登兒子亨特被起訴三項涉嫌吸毒期間藏有槍械控罪

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登的兒子亨特週四被聯邦檢控官起訴三項涉嫌在吸毒期間藏有槍械的控罪。

亨特拜登涉及的逃稅和藏槍控罪,在7月時的認罪協議破裂,週五法庭文件顯示,達拉華州的聯邦檢控官起訴亨特三項涉及在他吸毒期間藏有槍械的控罪,其中兩項控罪是指控亨特在2018年10月,當他購買一枝左輪手槍時,在表格上填報聲稱自己沒有使用違禁藥物,這兩項控罪的最高刑罰是監禁十年。

而第三項罪名就指控亨特在吸毒期間藏有槍械,這項控罪最高刑期是五年,而每項控罪最高罰款是25萬元。

起訴書指,亨特當時在聯邦申報書上,確認他沒有非法使用以及對任何海洛英毒品和興奮劑等違禁品上癮,但事實是,他這些聲明是虛假和捏造出來。

在7月時,亨特拜登曾經同檢察官達成協議,承認沒有及時繳稅以換取緩刑,及換取控方不起訴槍械罪名,但法庭不接受這項認罪協議,認為可能違反憲法,事件遭到共和黨人及反對拜登的陣營嚴厲抨擊,他們質疑司法部給予亨特特殊待遇。

聯邦司法部長加蘭於是在8月指派獨立檢察官David Weiss負責調查涉及亨特的案件,因而導致亨特週四被正式起訴,今次的起訴也是由Weiss負責監督。

至於亨特拜登的代表律師就發聲明表示,這些新的控罪純碎是出於政治動機和毫無根據,又說亨特拜登並沒有違法行為。

