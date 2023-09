【KTSF】

聖荷西州大附近週五凌晨發生一起命案。

警方表示,在清晨4點17分接報,在South Fourth和San Carlos街交界處一帶,發現一名男子被刺死,警方一度封鎖現場和附近的道路,一個涉案人被帶走調查。

警方將案件列為謀殺案處理。

