【灣區新聞】Alameda縣地檢官在社區論壇談改革求刑制度遭反對者喊罵

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Alameda縣地檢官Pamela Price週三晚在Fremont舉行的社區論壇中,談及她在改革該縣求刑制度時遭到反對人士喊罵,這些人主要是罪案受害人,Price重申,不能投資於囚禁,而應投資於教育及吸引年輕人的項目,Price因為被指對罪犯太寬容而要面對罷免。

出席週三晚社區論壇的有支持和反對Price的兩方人士。

Price說:「恢復式司法的要旨在於治癒,攸關受害人,要確保受害人有機會追究施害者。」

當她說到這裡,就有人在座位上喊說他們是受害人,但是沒有申訴的機會。

Virginia Nishita一直要和地檢官會面,但Price的職員一直說地檢官很忙,Virginia是個罪案受害人,她的丈夫Kevin Nishita就是在兩年前在奧克蘭為一個新聞採訪組提供保安的時候中槍身亡。

Virginia說:「我們怎麼辦?我的家庭?還有這宗罪案的其他受害人?採訪記者、攝影師、站在我丈夫身邊的那個人,還有我, 我代丈夫發聲。」

Price在論壇中被問到她和地檢處職員如何聆聽受害人申訴,Price回答說以正常的態度聆聽他們說話。

Virginia Nishita就在這個時候離開現場。

Price在論壇中回答的是預先提供給她的問題,並解釋說自己優先處理的事項是囚犯的精神健康問題,和幫助青少年的項目。

Price說:「所以我們不應投資於囚禁犯人,而應投資於教育,我們必須投資在能吸引青少年的項目上。」

Price也說,地檢處也關注種族歧視問題,關係到誰會被起訴和被控哪些罪行,這是她帶領的地檢處將要逐漸解決的事宜。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。