【加州新聞】州長如簽署通過AB347法案 大麻咖啡店將可在加州合法經營

【KTSF 張擎鳳報導】

荷蘭阿姆斯特丹式的大麻咖啡店，可能不久在加州出現，目前大麻室在加州某些城市雖然是合法的，但顧客不能在裡面購買食物或飲品，不過州議會的AB347法案，可能將這個運作合法化。

加州AB374號法案在州議會獲得兩黨廣泛支持通過後，現已交到州長紐森手中。

這項法案將允許地方司法管轄區，向出售大麻的藥房批出阿姆斯特丹式大麻咖啡館許可證。

Dixon Wellness Collective大麻店老闆Haley Andrew說：「他們會幫助我們為消費者創造一個更受歡迎的環境，更像是一個休息室。」

大麻室在一些城市已經合法，但在裡面銷售食物和飲品則不然。

新法案的目的是締造社交場合，令人們可以吸煙、吃喝，甚至享受現場音樂，以推動合法大麻市場。

Andrew說：「這將吸引民眾留下來，也有助於促進我們的業務，增加我們的收入。」

有民眾已經對加州的大麻產業感到擔憂，高稅率和缺乏銀行選擇，使小型大麻藥房處於不利地位。

與此同時，蓬勃發展的黑市營運，正在損害遵守規則，並納稅的大麻企業。

撰寫法案的州眾議員楊馳馬（Matt Haney）表示，這可能有助於扭轉正規大麻行業遭受的損害。

加州17選區州眾議員楊馳馬（Matt Haney Haney）說：「如果我們想真正提供給加州人他們想要的體驗，即是與他人安全地消費合法產品，我們需要改變我們的法律。」

那麼它會是什麼樣子呢？楊馳馬說，這可能是一種社交體驗，類似於你在荷蘭的大麻咖啡館看到的景象，這意味著咖啡、食物甚至現場音樂。

Andrew表示，這些變化甚至可以幫助小型藥房發展。

Andrew說：「我確實認為這會創造更多就業機會，我們將有更多的工作人員，能夠幫助我們的消費者，以便大麻業界朝著正確的方向發展。」

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