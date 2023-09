【加州新聞】州長如簽署通過AB347法案 大麻咖啡店將可在加州合法經營

【KTSF 張擎鳳報導】

荷蘭阿姆斯特丹式的大麻咖啡店,可能不久在加州出現,目前大麻室在加州某些城市雖然是合法的,但顧客不能在裡面購買食物或飲品,不過州議會的AB347法案,可能將這個運作合法化。

加州AB374號法案在州議會獲得兩黨廣泛支持通過後,現已交到州長紐森手中。

這項法案將允許地方司法管轄區,向出售大麻的藥房批出阿姆斯特丹式大麻咖啡館許可證。

Dixon Wellness Collective大麻店老闆Haley Andrew說:「他們會幫助我們為消費者創造一個更受歡迎的環境,更像是一個休息室。」

大麻室在一些城市已經合法,但在裡面銷售食物和飲品則不然。

新法案的目的是締造社交場合,令人們可以吸煙、吃喝,甚至享受現場音樂,以推動合法大麻市場。

Andrew說:「這將吸引民眾留下來,也有助於促進我們的業務,增加我們的收入。」

有民眾已經對加州的大麻產業感到擔憂,高稅率和缺乏銀行選擇,使小型大麻藥房處於不利地位。

與此同時,蓬勃發展的黑市營運,正在損害遵守規則,並納稅的大麻企業。

撰寫法案的州眾議員楊馳馬(Matt Haney)表示,這可能有助於扭轉正規大麻行業遭受的損害。

加州17選區州眾議員楊馳馬(Matt Haney Haney)說:「如果我們想真正提供給加州人他們想要的體驗,即是與他人安全地消費合法產品,我們需要改變我們的法律。」

那麼它會是什麼樣子呢?楊馳馬說,這可能是一種社交體驗,類似於你在荷蘭的大麻咖啡館看到的景象,這意味著咖啡、食物甚至現場音樂。

Andrew表示,這些變化甚至可以幫助小型藥房發展。

Andrew說:「我確實認為這會創造更多就業機會,我們將有更多的工作人員,能夠幫助我們的消費者,以便大麻業界朝著正確的方向發展。」

