【KTSF 張麗月報導】

加州8月份增加超過2.3萬份職位,全州的失業率就連續三個月保持不變。

就業發展局(EDD)週五發表最新數據顯示,加州在8月份創造了23,100份工作,在11個工業範疇中,七個工種有職位增長,其中職位增加得最多的是私人教育和健保服務業,總共增加1.4萬份工作。

職位流失最多的行業是資訊業,共減少9千個職位,主要因為美國劇作家和演員工會上個月持續罷工,導致電影和錄音業部份工人停工,而科技業也流失大量職位。

至於加州的失業率8月份仍然保持在4.6%,也是連續三個月失業率無變動。

