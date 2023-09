【KTSF 朱慧琪報導】

據報總統拜登下週將與烏克蘭總統澤連斯基在美國會晤。

據知情的官員透露,拜登與澤連斯基的會晤時間將在聯合國大會期間舉行,地點可能在紐約又或者在白宮。

澤連斯基訪問之際,同時是國會正在討論向烏克蘭提供高達210億美元的軍事和人道援助,以對抗俄羅斯的入侵。

拜登和澤連斯基均計劃將於週二在聯合國大會上發表講話,據稱澤連斯基正在為烏克蘭尋求更多支持,因為烏克蘭繼續推進對俄羅斯的大反攻。

澤連斯基上一次來美國是在去年12月,當時他是自俄羅斯入侵以來第一次出國外訪。

