【KTSF】

新數據顯示,比起以往,在2023年全美發生更多宗大規模自然災害,每宗都耗費上億元的復原資金。

根據國家海洋與大氣管理局(NOAA)的新數據,今年到目前為止,全國已發生23場自然災害,每場災難都造成10億元以上的損失,總數接近580億元。

之前的的最高記錄是2020年發生的22宗自然災禍。

管理局仍在分析颶風Idalia以及其他天災事故,包括南部和中西部的乾旱,以及今年夏天襲擊南加州的熱帶風暴Hilary所造成損失。

