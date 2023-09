【KTSF】

美國人口普查局的一份最新數據顯示,全國家庭實際收入中位數連續第三年下降。

人口普查局報告顯示,全國實際家庭收入中位數,從2021年的76,330美元,下降至2022年的74,580美元,即較2021年下降了2.3%。

分析表示,通脹高企,物價上升,可能是令家庭收入下降的原因。

報告又指出,儘管收入下降,但2022年的貧困率為11.5%,與前一年沒有差異,全國有3790萬人生活在貧困中。

