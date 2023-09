【KTSF】

TikTok即日起在全美國開放線上購物平台,使用者現在可以直接購買直播影片中看到的商品。

TikTok的用戶現在在這個短影音社群平台上,可以透過官方的線上購物服務,購買任何視頻中推銷的商品。

該公司希望進軍電子商務領域,並預估在今年底,銷售額可以達到約200億元。

TikTok也不僅幫助購物者尋找他們在網上看到的產品,也將幫助賣家與潛在的商業合作夥伴建立關係,甚至提供存貨、包裝和運輸等物流服務。

TikTok加入的線上直播購物平台競爭,對手包括Amazon Live和阿里巴巴旗下的Lazada等強大企業。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。