【財經新聞】台灣星宇航空12月開設台北舊金山航線（視頻）

台灣的星宇航空Starlux Airlines,12月將在北美洲開設第二個航點台北舊金山航線,加上星宇之後,台北舊金山每天將有六到八個航班,有旅行業者表示,樂見良性競爭。

2018年成立的星宇航空,是長榮航空前董事長張國煒創辦,2020年首飛澳門,結果碰到新冠疫情,自此星宇的話題就一直不斷,也讓消費者非常的期待。

星宇航空將在12月16日首航台北舊金山,上星期五,星宇航空邀請灣區的旅遊業者來個視覺體驗。

加加國際旅遊董事長蔡秀美說:「我的感覺是非常的漂亮,整個設計非常的流𣈱,是BMW的整個設計,格調是很高的,因為我認為我們從這裡飛台北十幾個小時,現在當然長榮、華航、聯合都一直在改進,但總歸是時間有點長,有點疲了,那這個新的航空公司進來,我覺得對他們應該有個良性的刺激,在某種程度上設計的格調,跟裡面空間,跟整個座位都有提升。」

目前華航、長榮、聯合每天都有班機從舊金山直飛台北,年底星宇加入之後,等於每天有六到八班,是否有這麼大的市場,蔡秀美從商務、探親、旅遊三方面分析。

蔡秀美說:「正好這個舊金山跟台北台灣,這兩個我認為都是另外一個半球跟另外一個半球,兩個重點的轉機點,所以我覺得基本上一天六班到八班,在這三個考量來講,他佔了一個非常重要的地位,我覺得頻率上來講,目前是可以接受的。」

另外,聯合航空宣布,增加從舊金山國際機場飛往13個目的地的航班,包括將於11月9號恢復飛往北京的航班,並現在已經開始銷售,舊金山與香港之間,每週12趟的航班機票,同時將在10月1號增加從舊金山飛往上海的每天航班。

與此同時,星宇航空台北舊金山班機12月16號首航,週二開始賣票,記者上網查詢,最便宜的票已經賣光了。

很多人都期待航班增加,是否代表票價就會降低,蔡秀美表示,航空業好不容易從疫情中復甦,票價是不可能回到過去。

蔡秀美說:「經過這三年的疫情,大家都感覺生活的不確定性,是一件很不可思議的事情,所以旅遊跟旅行是勢必的,大家開始全部動起來了。」

