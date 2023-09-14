【財經新聞】台灣星宇航空12月開設台北舊金山航線（視頻）

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台灣的星宇航空Starlux Airlines，12月將在北美洲開設第二個航點台北舊金山航線，加上星宇之後，台北舊金山每天將有六到八個航班，有旅行業者表示，樂見良性競爭。

2018年成立的星宇航空，是長榮航空前董事長張國煒創辦，2020年首飛澳門，結果碰到新冠疫情，自此星宇的話題就一直不斷，也讓消費者非常的期待。

星宇航空將在12月16日首航台北舊金山，上星期五，星宇航空邀請灣區的旅遊業者來個視覺體驗。

加加國際旅遊董事長蔡秀美說：「我的感覺是非常的漂亮，整個設計非常的流𣈱，是BMW的整個設計，格調是很高的，因為我認為我們從這裡飛台北十幾個小時，現在當然長榮、華航、聯合都一直在改進，但總歸是時間有點長，有點疲了，那這個新的航空公司進來，我覺得對他們應該有個良性的刺激，在某種程度上設計的格調，跟裡面空間，跟整個座位都有提升。」

目前華航、長榮、聯合每天都有班機從舊金山直飛台北，年底星宇加入之後，等於每天有六到八班，是否有這麼大的市場，蔡秀美從商務、探親、旅遊三方面分析。

蔡秀美說：「正好這個舊金山跟台北台灣，這兩個我認為都是另外一個半球跟另外一個半球，兩個重點的轉機點，所以我覺得基本上一天六班到八班，在這三個考量來講，他佔了一個非常重要的地位，我覺得頻率上來講，目前是可以接受的。」

另外，聯合航空宣布，增加從舊金山國際機場飛往13個目的地的航班，包括將於11月9號恢復飛往北京的航班，並現在已經開始銷售，舊金山與香港之間，每週12趟的航班機票，同時將在10月1號增加從舊金山飛往上海的每天航班。

與此同時，星宇航空台北舊金山班機12月16號首航，週二開始賣票，記者上網查詢，最便宜的票已經賣光了。

很多人都期待航班增加，是否代表票價就會降低，蔡秀美表示，航空業好不容易從疫情中復甦，票價是不可能回到過去。

蔡秀美說：「經過這三年的疫情，大家都感覺生活的不確定性，是一件很不可思議的事情，所以旅遊跟旅行是勢必的，大家開始全部動起來了。」

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