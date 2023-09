【灣區新聞】舊金山警方過去八年開出的交通罰單數字下降97%

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)警方表示,過去八年開出交通罰單的數字下降了97%。

在2014年,舊金山制定了名為「零死亡願景」(Vision Zero)計劃,目的是在到2024年時,舊金山的交通死亡數字降到零。

舊金山第八區市參事孟達文(Rafael Mandelman)表示,距離實現該計劃限期只剩下幾個月的時間,舊金山不僅未能達到目標,而且在改善街道安全方面沒有任何明顯的改善。

他指,僅僅去年就有39人死於交通事故,不能再繼續忽視街道安全,他要求警局將交通執法恢復到2014年的水平。

事件源於上年10月的一場聽證會,當時警方表示,2022年,平均每天發出10張交通罰單,而2014年的數字是每天發出350張,而2019年的數字是每天發出117張,這代表著八年來,舊金山開出交通罰單的數字減少了近97%。

孟達文辦公室表示,在2022年10月至今年4月期間,舊金山警察局平均每天只是開出11.5次罰單。

舊金山警方在回信中指,該部門面臨600名警員的人手短缺,交通部門的人手更處於歷史最低水平,現時該部門只有22名全職警察,但在2014年底則有40名。

此外,由於州和地方法律對執法透明度的要求,與2014年相比,現時執法人員須花費更長的時間來撰寫報告和收集數據。

該部門又指出,現時駕駛模式、工作條件、街道設計等已有變化,不能像孟達文那樣,以2014年的水平作為執法基準。

當局指,這並不是一個合適的指標,原因是自疫情暴發以來,通勤和遊客數量都在下降,儘管如此,孟達文依然希望舊金山警察局能投入更多,發出更多罰單,減少交通事故的死亡人數。

下一場的聽證將會定於9月28日上午10點舉行。

