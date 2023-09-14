【灣區新聞】舊金山警方過去八年開出的交通罰單數字下降97%

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）警方表示，過去八年開出交通罰單的數字下降了97%。

在2014年，舊金山制定了名為「零死亡願景」（Vision Zero）計劃，目的是在到2024年時，舊金山的交通死亡數字降到零。

舊金山第八區市參事孟達文（Rafael Mandelman）表示，距離實現該計劃限期只剩下幾個月的時間，舊金山不僅未能達到目標，而且在改善街道安全方面沒有任何明顯的改善。

他指，僅僅去年就有39人死於交通事故，不能再繼續忽視街道安全，他要求警局將交通執法恢復到2014年的水平。

事件源於上年10月的一場聽證會，當時警方表示，2022年，平均每天發出10張交通罰單，而2014年的數字是每天發出350張，而2019年的數字是每天發出117張，這代表著八年來，舊金山開出交通罰單的數字減少了近97%。

孟達文辦公室表示，在2022年10月至今年4月期間，舊金山警察局平均每天只是開出11.5次罰單。

舊金山警方在回信中指，該部門面臨600名警員的人手短缺，交通部門的人手更處於歷史最低水平，現時該部門只有22名全職警察，但在2014年底則有40名。

此外，由於州和地方法律對執法透明度的要求，與2014年相比，現時執法人員須花費更長的時間來撰寫報告和收集數據。

該部門又指出，現時駕駛模式、工作條件、街道設計等已有變化，不能像孟達文那樣，以2014年的水平作為執法基準。

當局指，這並不是一個合適的指標，原因是自疫情暴發以來，通勤和遊客數量都在下降，儘管如此，孟達文依然希望舊金山警察局能投入更多，發出更多罰單，減少交通事故的死亡人數。

下一場的聽證將會定於9月28日上午10點舉行。

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