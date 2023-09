【灣區新聞】舊金山縣警辦公室警告有匪徒冒充縣警進行電話詐騙（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)縣警辦公室發出警告,指有人冒充縣警,向民眾作出電話詐騙。

舊金山縣警辦公室表示,騙徒會打電話給民眾,威脅要作出拘捕,理由包括事主沒有理會聯邦拘捕令或傳票、沒有處理告票、沒有出席陪審團,或未繳交罰單等。

騙徒甚至會講出真正警員或警長的姓名,騙徒指,如果當事人不想被拘捕的話,就要以電匯或禮品卡方式支付5,000至10,500元。

當局指,甚至有騙徒要求受害人在市府附近親自見面及交出現金。

舊金山縣警辦公室公共關係主任吳毅(Kelvin Wu)說:「之前我們平均每個禮拜都有一到兩個電話查詢,究竟是否我們辦公室致電這些當事人去索取金錢,但從上個禮拜開始,就升至大概每個禮拜有四到五個電話查詢,而且當事人聲稱,騙徒會用一個來電顯示為舊金山縣的電話號碼,亦都騙徒可以偽造,我們辦公室前台電話號碼打給他們,但騙徒在留言時,就叫當事人去致電另外一個電話,然後進行行騙。」

當局表示,一名女子成為了騙局的受害者,縣警辦公室重申,不會通過電話收取任何類型的費用。

吳毅說:「根據初步調查,其實騙徒應該不單止是一個人,因為他們可以偽造舊金山縣電話,可以偽造到其他執法部門電話,而且在短時間內對不固定人群,好處就是他們不是針對亞裔,亦不是針對老人家,但壞處就是,基本上好像撒網般,去對任何人進行詐騙。」

當局指如市民接到類似電話,或有相關信息,可致電:(415) 554-7225或911。

