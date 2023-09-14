【灣區新聞】舊金山縣警辦公室警告有匪徒冒充縣警進行電話詐騙（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）縣警辦公室發出警告，指有人冒充縣警，向民眾作出電話詐騙。

舊金山縣警辦公室表示，騙徒會打電話給民眾，威脅要作出拘捕，理由包括事主沒有理會聯邦拘捕令或傳票、沒有處理告票、沒有出席陪審團，或未繳交罰單等。

騙徒甚至會講出真正警員或警長的姓名，騙徒指，如果當事人不想被拘捕的話，就要以電匯或禮品卡方式支付5,000至10,500元。

當局指，甚至有騙徒要求受害人在市府附近親自見面及交出現金。

舊金山縣警辦公室公共關係主任吳毅（Kelvin Wu）說：「之前我們平均每個禮拜都有一到兩個電話查詢，究竟是否我們辦公室致電這些當事人去索取金錢，但從上個禮拜開始，就升至大概每個禮拜有四到五個電話查詢，而且當事人聲稱，騙徒會用一個來電顯示為舊金山縣的電話號碼，亦都騙徒可以偽造，我們辦公室前台電話號碼打給他們，但騙徒在留言時，就叫當事人去致電另外一個電話，然後進行行騙。」

當局表示，一名女子成為了騙局的受害者，縣警辦公室重申，不會通過電話收取任何類型的費用。

吳毅說：「根據初步調查，其實騙徒應該不單止是一個人，因為他們可以偽造舊金山縣電話，可以偽造到其他執法部門電話，而且在短時間內對不固定人群，好處就是他們不是針對亞裔，亦不是針對老人家，但壞處就是，基本上好像撒網般，去對任何人進行詐騙。」

當局指如市民接到類似電話，或有相關信息，可致電：(415) 554-7225或911。

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