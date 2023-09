【財經新聞】調查發現舊金山都會區是全美最多業主蝕本出售物業的地方（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

調查發現舊金山(三藩市)都會區的部份樓價是全國最高,亦是最近幾個月,全國最多業主蝕本出售物業的地方。

根據《舊金山紀事報》的報導,房地產中介網站Redfin的一項新調查顯示,在5月至7月期間,舊金山都會區超過12%的物業,都是以低於買入價格的價錢出售,換言之,大約每八間就有一間蝕賣,這個數字高於全國50個最繁榮的都會區,更比全國平均水平高出四倍。

調查對舊金山都會區的定義,包括舊金山和San Mateo縣。

灣區其餘都會區的業主,在出售物業時蝕本的比率都遠比舊金山低,聖荷西都會區為3.3%,而屋崙都會區為3.5%。

調查指出,舊金山都會區的出售物業,虧損中位數達到十萬元,原因是在疫情的頭兩年,樓價比現在還要貴得多,疫情後出現物業貶值現象。

雖然不同地區都面臨同樣情況,但舊金山由於科技業裁員,特別受到影響,另外,按揭利率高企和遙距工作亦是相關因素。

雖然如此,調查顯示,舊金山都會區大部份的物業在出售時都有盈利,當中所獲利潤的中位數是大約62萬,比買入價格高出七成。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。