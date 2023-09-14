【財經新聞】調查發現舊金山都會區是全美最多業主蝕本出售物業的地方（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

調查發現舊金山（三藩市）都會區的部份樓價是全國最高，亦是最近幾個月，全國最多業主蝕本出售物業的地方。

根據《舊金山紀事報》的報導，房地產中介網站Redfin的一項新調查顯示，在5月至7月期間，舊金山都會區超過12%的物業，都是以低於買入價格的價錢出售，換言之，大約每八間就有一間蝕賣，這個數字高於全國50個最繁榮的都會區，更比全國平均水平高出四倍。

調查對舊金山都會區的定義，包括舊金山和San Mateo縣。

灣區其餘都會區的業主，在出售物業時蝕本的比率都遠比舊金山低，聖荷西都會區為3.3%，而屋崙都會區為3.5%。

調查指出，舊金山都會區的出售物業，虧損中位數達到十萬元，原因是在疫情的頭兩年，樓價比現在還要貴得多，疫情後出現物業貶值現象。

雖然不同地區都面臨同樣情況，但舊金山由於科技業裁員，特別受到影響，另外，按揭利率高企和遙距工作亦是相關因素。

雖然如此，調查顯示，舊金山都會區大部份的物業在出售時都有盈利，當中所獲利潤的中位數是大約62萬，比買入價格高出七成。

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