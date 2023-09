【灣區新聞】舊金山日落區多間食店被人打爆玻璃 警方承諾加強巡邏（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)日落區近段時間有多間店鋪和食店被人打爆玻璃門窗,代表該區的市參事殷嘉立(Joel Engardio)的辦公室表示,Taraval分區警局已經答應增派夜間巡邏。

舊金山日落區近段時間,有多間店鋪和食店被人爆破玻璃門窗,繼8月尾日落區Irving街一間素食店被人爆破玻璃,將收銀箱整個搬走後,上星期週三凌晨,在同一路段也有三間店遭破壞,分別是一間食品店、麵包店和髮廊。

Taraval分區警局表示,在9月10日再有一間點心店遭人爆玻璃窗和偷走收銀箱,警方指,賊人可能針對只收現金的店舖。

記者週三去到現場,看到已用木板封住,市參事殷嘉立的立法助理林文傑表示,已經跟新上任的Taraval分區警局華裔局長Brien Hoo取得聯繫,商討改善治安辦法,並已協助受影響店舖申請市府最高2000元的維修補助金。

林文傑說:「市參事殷嘉立跟我,上星期跟新上任的Taraval分區警局局長Brien Hoo開過會,我們跟他不停地聯繫,Brien Hoo知道,Irving街連續三星期都有爆竊和打爆玻璃的事件,他已經承諾我們增派警車的夜間巡邏,我們亦會建議他其他方法,例如是在Irving街、Noriega街或Taraval街晚上放警車,這是我們的建議,但他已經向我們承諾會增派警員的巡邏。」

