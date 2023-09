【科技新聞】法國監管機構命令蘋果公司從法國市場召回iPhone 12

【KTSF 朱慧琪報導】

法國一間政府監管機構命令蘋果公司從法國市場召回iPhone 12,原因是聲稱它的輻射水平稍微高於歐盟標準。

在法國,負責監督無線電頻率,以及電磁輻射的國家頻率局週二發聲明,呼籲蘋果公司採取一切可用的手段,迅速矯正iPhone 12手機輻射超標的問題,當局將監控iPhone 12的修復更新,如果不起作用的話,蘋果則不得不召回已售出的手機。

蘋果公司方面就反駁指,iPhone 12符合所有輻射管理法規。

法國頻率局表示,近日檢查了包括iPhone 12在內的141部手機,以測試它們可以被人體所吸收的電磁波水平,發現iPhone 12手機在手上或在口袋中的電磁能量吸收水平,為體重每公斤5.74瓦,超過歐盟的標準,歐盟規定每公斤體重是4瓦。

在檢測放在包內或外套口袋內的手機輻射水平時,iPhone 12也達到這個門檻。

法國數碼事務部長巴洛特別說明,只是涉及iPhone 12,而不涉及iPhone 12 Pro及Pro Max。

他說,iPhone 12的電磁能量檢測是每公斤5.7瓦,這個水平稍為超標,但遠低於科學家認為對用戶有後果的水平。

在監管當局而言,規定就是規定,當局有責任監管,即是說要蘋果將有關產品從市場撤回。

有使用iPhone 12的用戶稱,有頭痛及胸口痛的毛病,她說經常都用耳筒,現在不敢再用,不想冒風險。

iPhone 12在2020年底發售,蘋果表示,當時已獲得多個國際機構的認證,符合全球所有適用的輻射法規和標準。

蘋果更表示,已向法國機構提供了該公司和第三方實驗室的多項實驗室結果,證明該手機符合要求。

