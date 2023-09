【全國新聞】賓夕凡尼亞州殺人犯越獄約兩週後落網

【KTSF 朱慧琪報導】

在賓夕凡尼亞州越獄約兩星期的殺人罪逃犯週三早上被補。

賓夕凡尼亞州警方的記者會指,34歲的殺人罪犯Danelo Souza Cavalcante在越獄14日後,週三凌晨1時左右被當局使用配備接收熱能訊號儀器的飛機,探測到他在樹林裡的熱能訊號,警方於是開始跟踪,並鎖定訊號位置。

不過期間的暴風雨,短暫中斷警員的行動,直到早上8時在警犬協助下,成功逮捕Cavalcante。

賓夕凡尼亞州警長George Bivens說:「早上8時後左右,戰術小隊聚集在熱能訊號的區域,並靜悄悄地進入範圍,並出其不意地行動,逃犯Cavalcante見到警員時,才意識到自己被包圍,他試圖逃跑,並爬過茂密的灌木叢,邊走邊帶著步槍

賓夕凡尼亞州警方補充,Cavalcante在逃走過程中被警犬咬傷,但沒有生命危險。

當局形容Cavalcante是極度危險的人物,他在2021年4月18日,在前女友Deborah Brandão家居門外殘忍地將前女友捅了38刀,令她流血死亡,而死者兩名分別4歲和7歲的孩子,當時更目睹兇案。

上個月,他因殺害前女友被判一級謀殺罪名成立,判處終身監禁。

8月31日,Cavalcante從費城以西的Chester縣監獄越獄,在逃亡期間,Cavalcante星期一晚進入了一個車房,偷了一支點22口徑的步槍和彈藥,當時車房內的屋主拿出手槍向逃犯開了幾槍,並未有擊中他。

