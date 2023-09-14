【全國新聞】賓夕凡尼亞州殺人犯越獄約兩週後落網

September 14, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
殺人犯Danelo Cavalcante (PA State Police)

【KTSF 朱慧琪報導】

在賓夕凡尼亞州越獄約兩星期的殺人罪逃犯週三早上被補。

賓夕凡尼亞州警方的記者會指，34歲的殺人罪犯Danelo Souza Cavalcante在越獄14日後，週三凌晨1時左右被當局使用配備接收熱能訊號儀器的飛機，探測到他在樹林裡的熱能訊號，警方於是開始跟踪，並鎖定訊號位置。

不過期間的暴風雨，短暫中斷警員的行動，直到早上8時在警犬協助下，成功逮捕Cavalcante。

賓夕凡尼亞州警長George Bivens說：「早上8時後左右，戰術小隊聚集在熱能訊號的區域，並靜悄悄地進入範圍，並出其不意地行動，逃犯Cavalcante見到警員時，才意識到自己被包圍，他試圖逃跑，並爬過茂密的灌木叢，邊走邊帶著步槍

賓夕凡尼亞州警方補充，Cavalcante在逃走過程中被警犬咬傷，但沒有生命危險。

當局形容Cavalcante是極度危險的人物，他在2021年4月18日，在前女友Deborah Brandão家居門外殘忍地將前女友捅了38刀，令她流血死亡，而死者兩名分別4歲和7歲的孩子，當時更目睹兇案。

上個月，他因殺害前女友被判一級謀殺罪名成立，判處終身監禁。

8月31日，Cavalcante從費城以西的Chester縣監獄越獄，在逃亡期間，Cavalcante星期一晚進入了一個車房，偷了一支點22口徑的步槍和彈藥，當時車房內的屋主拿出手槍向逃犯開了幾槍，並未有擊中他。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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