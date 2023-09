【科技新聞】紐森出席Dreamforce大會與Salesforce創辦人談人工智能等議題

【KTSF 張麗月報導】

科技公司Salesforce週三在舊金山第二天舉行Dreamforce年度大會,州長紐森週三下午在Yerba Buena劇院與Salesforce創辦人兼行政總裁Marc Benioff 舉行了小組討論,在對話中,兩人討論到人工智能,以及加州未來的科技和創新發展。

在會議期間,州長紐森與Marc Benioff都提到舊金山的治安和露宿者問題。

紐森提到,他在4月時曾經去過SoMa區,見到在光天化日下買賣毒品,甚至有些情況在警局附近都這樣做。紐森說,居民一定會問是誰管理這地方?

雖然治安問題令人關注,但Benioff對舊金山將來作為人工智能AI的樞紐仍感到樂觀,他說,優秀的企業不斷湧入舊金山,也令舊金山加速前進發展。

他又說,其他國家都羨慕舊金山的成長,因為舊金山擁有人才的資本和能力以及人力資源。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。