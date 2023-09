【全國新聞】眾院共和黨人對拜登展開彈劾調查 民主黨人稱荒謬可笑

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議長麥卡錫週二突然宣布對總統拜登正式展開彈劾調查,以了解拜登在他家族生意交易中是否有涉及貪腐,民主黨人指,這個是荒謬可笑的事。

民主黨人嘲諷眾議長麥卡錫決定對總統拜登展開彈劾調查是荒謬的做法,簡直是笑話,也是為了分散公眾的注意力,以規避共和黨人無法通過撥款法案去資助政府運作的事實,言下之意,民主黨人指共和黨人“正經的大事不做”,而去搬弄其他事來分散公眾注意力。

加州聯邦眾議員Pete Aguilar說:「眾議院共和黨人在經濟或公共安全議題上,拒絕總統的緊急撥款要求,他們反對撥款8億元來打擊芬太尼,他們用彈劾調查打嘴炮,但做實事就不見影踪,他們唯一優先去做的就是政治上傷害拜登,和幫特朗普贏得大選。」

部份民主黨人更催促共和黨人最好就盡快調查彈劾案,免得夜長夢多,拖到明年,影響拜登的選情。

白宮也認為,共和黨人就是意圖在政治上傷害拜登,同時替特朗普助選。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。