【國際新聞】利比亞水災逾6千人亡 救援人員呼籲提供更多裹屍袋

利比亞東北部水災逾6千人死亡,萬多人失蹤,救援人員呼籲國際社會提供更多協助。

在重災區德爾納,救援人員從瓦礫下挖出一具小童的遺體,一旁的父親情緒激動,救援人員從水中撈到多具遺體。

利比亞東北部日前受風暴丹尼爾吹襲,洪水沖毀德爾納兩座水壩,幾乎將整個社區沖入地中海。由於遇難的人太多,加上殮房爆滿,部分遺體要暫時擺放在街上。救援人員說裹屍袋出現不足的情況,呼籲國際社會提供更多協助。

德爾納市長估計最終死亡人數可能達到2萬人,聯合國駐當地組織則表示至少1萬人失蹤,3萬人無家可歸。

衛星圖像比較水災前後,可清楚看到洪水的破壞力將德爾納一分為二。沿海部分地方消失,海水渾濁,陸地滿布泥濘。

各國救援隊伍陸續抵達災區,土耳其救援人員在海岸搜索,但水面滿布瓦礫和雜物,增加搜索難度。

法國則派軍機運送救援物資,總統馬克龍與利比亞總統委員會主席曼菲對話後,派遣50人的救援隊,務求在兩天內抵達利比亞。

