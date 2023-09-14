【加州新聞】加州州立大學校董會通過加學費 為期五年（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州州立大學（CSU）的學費要漲價了，CSU校董會週三通過一項逐年調漲學費6%的五年計劃。

根據這項計劃，CSU預計在2024-2025學年開始，以及接下來的五年，每年調漲6%的學費，明年的學費將從現時的5,742元升至6,084元。

校董會表示，學費漲價，是為了彌補大約15億元的財務缺口。

校方表示，已實施各種削減成本的措施，但不調漲學費的話，將會需要停止提供一些課程，還有其它的學生服務。

原本該校計劃無限期地逐年調漲學費6%，但考量學生的反饋，目前只制定五年期計劃，並在2028-2029學年結束。

CSU也表示，學費將用來資助獎學金計劃、學生課業輔導、心理健康服務，以及其他校園的基礎設施，將幫助CSU 23個分校約46萬名學生的成長。

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