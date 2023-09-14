【加州新聞】加州議會立法會期將結束 保險業料無法通過救助協議

September 14, 2023 新聞, 全國消息, 加州新聞

【KTSF 傅景竑報導】

隨著加州州議會的年度立法會期將結束，加州的保險公司試圖通過一項解救該產業的協議也宣告破局。

加州州議會的年度立法會期將在週四結束，也代表目前還沒有譜的保險業「秘密救助協議」正式宣告破局。

據消費者監督機構Consumer Watchdog的披露，加州的多家保險企業，試圖與加州保險專員Ricardo Lara，以及州議員們秘密協商，希望在會期的最後一刻夾帶通過一項州法案，准許保險業大幅提高費用，換取保險業擔保那些受山火所威脅區域的房屋。

包括Allstate、State Farm和Farmers等主要保險公司，已經停止在山火高風險地區發行新的保單，導致屋主們難以找到負擔得起的保險。

在消息傳出之後，州參議員Bill Dodd證實這個消息，並指後來就沒有官員敢再支持這份協議，法案也因此胎死腹中。

而保險業危機仍未得到解方，立法機關也將休會至明年初，但Consumer Watchdog就批評，這種「幕後的保險救助計劃」不但無法解決問題，還更是一再的繼續。

該組織認為，私下的秘密協商無法確保公眾利益，也不會更快的幫助山火區域的房屋受到擔保。

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