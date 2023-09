【加州新聞】加州議會立法會期將結束 保險業料無法通過救助協議

【KTSF 傅景竑報導】

隨著加州州議會的年度立法會期將結束,加州的保險公司試圖通過一項解救該產業的協議也宣告破局。

加州州議會的年度立法會期將在週四結束,也代表目前還沒有譜的保險業「秘密救助協議」正式宣告破局。

據消費者監督機構Consumer Watchdog的披露,加州的多家保險企業,試圖與加州保險專員Ricardo Lara,以及州議員們秘密協商,希望在會期的最後一刻夾帶通過一項州法案,准許保險業大幅提高費用,換取保險業擔保那些受山火所威脅區域的房屋。

包括Allstate、State Farm和Farmers等主要保險公司,已經停止在山火高風險地區發行新的保單,導致屋主們難以找到負擔得起的保險。

在消息傳出之後,州參議員Bill Dodd證實這個消息,並指後來就沒有官員敢再支持這份協議,法案也因此胎死腹中。

而保險業危機仍未得到解方,立法機關也將休會至明年初,但Consumer Watchdog就批評,這種「幕後的保險救助計劃」不但無法解決問題,還更是一再的繼續。

該組織認為,私下的秘密協商無法確保公眾利益,也不會更快的幫助山火區域的房屋受到擔保。

