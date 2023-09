【加州新聞】加州明年大多數快餐店員工每小時最低工資將升至20元

【KTSF 張擎鳳報導】

根據加州立法機構的一項新法案,明年州內大多數快餐店員工的每小時最低工資將升至20元。

加州的快餐店員工將獲得加薪,而對某些人來說,更是大幅度加薪。

根據工會和業界領袖達成的新協議,從明年開始,快餐店員工的最低時薪將會是20元。

快餐店員工Marta Armenta說:「我很高興,因為這份工作壓力很大。」

Armenta已在Valley Glenn這間El Pollo Loco連鎖店工作了七年,她亦有在El Pollo Loco的另一間店工作,而到週末更會有不同的工作。

Armenta說:「最低工資不足以支付生活費用,一切都很貴,汽車、房租,一切,甚至汽油。」

Marta說,加薪將幫助她支付她青少年兒子的開支。

Armenta說:「這將幫助我照顧我的兒子,他即將高中畢業,他想現在上大學。」

加州目前的最低工資為每小時15.50元,在一些城市,這個數字會更高,新的暫定協議將影響約50萬名工人。

這項協議也會保護快餐業免受另一項議案的影響,該議案可能會對快餐公司增加重大的新規定。

新協議還成立了一個委員會,職權包括有能力繼續每年提高工資,直到2029年。

所有這一切都是在去年快餐工人提出抗議之後發生的,他們說,他們無法負擔在加州的生活費用。

Armenta說:「我工作20個鐘頭加35個鐘頭,也許還再加6個鐘頭。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。