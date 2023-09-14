【加州新聞】加州明年大多數快餐店員工每小時最低工資將升至20元

【KTSF 張擎鳳報導】

根據加州立法機構的一項新法案，明年州內大多數快餐店員工的每小時最低工資將升至20元。

加州的快餐店員工將獲得加薪，而對某些人來說，更是大幅度加薪。

根據工會和業界領袖達成的新協議，從明年開始，快餐店員工的最低時薪將會是20元。

快餐店員工Marta Armenta說：「我很高興，因為這份工作壓力很大。」

Armenta已在Valley Glenn這間El Pollo Loco連鎖店工作了七年，她亦有在El Pollo Loco的另一間店工作，而到週末更會有不同的工作。

Armenta說：「最低工資不足以支付生活費用，一切都很貴，汽車、房租，一切，甚至汽油。」

Marta說，加薪將幫助她支付她青少年兒子的開支。

Armenta說：「這將幫助我照顧我的兒子，他即將高中畢業，他想現在上大學。」

加州目前的最低工資為每小時15.50元，在一些城市，這個數字會更高，新的暫定協議將影響約50萬名工人。

這項協議也會保護快餐業免受另一項議案的影響，該議案可能會對快餐公司增加重大的新規定。

新協議還成立了一個委員會，職權包括有能力繼續每年提高工資，直到2029年。

所有這一切都是在去年快餐工人提出抗議之後發生的，他們說，他們無法負擔在加州的生活費用。

Armenta說：「我工作20個鐘頭加35個鐘頭，也許還再加6個鐘頭。」

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