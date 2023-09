【國際新聞】NASA測得一系外行星料有海洋 或成生命證據

【有線新聞】

美國太空總署的韋伯太空望遠鏡發現一顆系外行星的大氣層有甲烷及二氧化碳,推斷行星表面是海洋,可能有生命存在的證據。

系外行星「K2-18 b」位於獅子座方向、距離地球120光年,在2015年被發現,當時已經知道它跟母星的距離屬於宜居帶,溫度適合孕育生命。

近日再多一個正面線索,劍橋大學的天文學家以韋伯太空望遠鏡觀測「K2-18 b」大氣層的光譜,發現當中有甲烷及二氧化碳,專家表示,如果大氣層有這兩種成分,最有可能的解釋是大氣層下面有海洋,有生命的機會進一步提高。

不過專家亦提醒,現時未知這片「海洋」的溫度,有可能是太熱,亦有可能完全結冰,要更多數據才可下定論。

另外有一點亦引起專家注意,就是大氣層光譜之中同時有微弱的二甲基硫訊號,這種簡稱DMS的分子於地球是來自藻類等浮游植物,被視為生命存在的印記,但由於訊號太弱,預計要觀測多幾年才可以了解這顆行星有多大機會有生命。

