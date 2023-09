【KTSF 朱慧琪報導】

生計餅店召回部份月餅禮盒,原因是一些月餅禮盒上可能含有雞蛋成份而未有標明,對雞蛋過敏的人如果食用了,可能會出現嚴重或致命的過敏反應。

根據聯邦食品及藥物管理局(FDA)指,生計餅店在發現含雞蛋成份的產品包裝上沒有標明雞蛋後,主動召回產品。

調查發現,問題是由於該公司的生產和包裝流程中短暫的故障造成,需要召回的月餅禮盒在全國都有分銷,目前生計正在與批發商和零售商合作,重新標示和改裝現有的盒,至今未有收到任何食用後不適的報告,需要召回的月餅禮盒共有十款。

市民可以到網站FDA.gov/safety/recalls查詢,雞蛋過敏的消費者,應將產品退回購買地點,以獲得全額退款。

消費者亦可打電話1-877-580-8000聯繫該公司。

