【灣區新聞】聖荷西市議會通過新勞工協議 市長馬漢強烈反對（視頻）

聖荷西市議會週二晚間投票通過一項與市府人員的勞工協議,但市長馬漢(Matt Mahan)表達強烈反對,指聖荷西沒有足夠的預算,並指出通過協議需要在未來幾年付出極大的代價。

馬漢週二在中午的記者會上,談論晚間將與市議會投票決定是否通過新的勞工協議,調動已通過的市府預算,削減部分市政服務,來支付與市府員工新擬定的合約。

對此,馬漢語重心長說:「基本上我認為,我們今天不應該削減服務,我認為這是完全沒有必要的,我認為市議會未能正確平衡我們僱員需要和居民的需求。」

馬漢會這麼說,是因為他與市議會在6月通過的2023-2024年度市府預算是一個平衡預算,也就是說,接下來一年的預期收入總額,將等於計劃支出總額,若出現財政赤字,就會影響未來至少兩年的財務。

但在這份預算案通過後,代表許多市府工作人員,也是聖荷西最大的兩個工會IFPTE Local 21及AFSCME Local 101,在8月中提出加薪的要求,否則多達4,500名市府人員將罷工。

工會代表要求市府在未來三年內,總計為市府人員加薪18%,但通過的預算只規劃了未來三年加薪12%的款項。

馬漢當時就強烈反對工會的方案,但市議會最終讓步,在第一年加薪6%,第二年5%,第三年至少3.5%,也藉此阻止了罷工發生。

這項新的協議,將考驗市府挪動已通過的預算。

馬漢說:「我們在預算案中所做的,就是鎖定未來三年的開支,但對於收益也沒有信心,而我們現在必須重新開啟剛通過的平衡預算去削減開支,以達到找出我們所缺少的390萬元開支。」

馬漢表示,通過這份新的合同,第一年將需要挪動近400萬元的預算,未來兩年也各需要約1000萬元,這些金額的來源都將是透過減少其它的市政服務。

馬漢就認為,削減某些服務,市民感受未必會太大,但包括路口警衛、IT人力、同步交通信號、部分交通安全工作,以及公園宣導計劃等,都將被服務消減牽動。

馬漢也重申,他非常尊重勞工權益,也理解在這個萬物齊漲的時代,許多家庭是需要加薪的,但他身為聖荷西市長,要確保的是全體市民的利益,無法支持這項新合同及所需要作出的代價。

聖荷西市議會最終以9比1通過這項勞工協議,馬漢是唯一投下反對票的。

