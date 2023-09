【KTSF】

加州首府Sacramento一名持槍男子,週二凌晨在商場停車場的頂層與警方對峙近4小時,隨後被警方擊斃。

Sacramento警方指,週二凌晨1時左右,接報一名持槍的男子,在市中心的DOCO商場電梯內,警方到場後,發現槍手走到L街的Macy’s百貨旁邊的停車場頂層,警方封鎖L街300號路段,雙方對峙了近4小時。

警方指,那名男子一度向警員開火,直到凌晨6時前,警方證實將持槍男子擊斃,警方正調查事件。

