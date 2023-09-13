【全國新聞】眾院共和黨人對拜登展開彈劾調查（視頻）

September 13, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議長麥卡錫在保守派和強硬派人士的壓力下週二表示，他正下令眾議院共和黨人展開對總統拜登的正式彈劾調查，以了解他家族的生意交易是否涉及貪腐。

麥卡錫發表簡短聲明說，他正指示眾議院的委員會對總統拜登展開正式的彈劾調查．

眾議院屬下的監察委員會、司法委員會和籌款委員會的主席將會一起領導這個彈劾調查．

其實在過去幾個星期，麥卡錫已經暗示對拜登展開彈劾調查，以便授權眾議院的委員會去收集事實證據和找出答案，目的就是要安撫共和黨的強硬派人士，同時也要取得拜登和兒子亨特的銀行紀錄及其他文件。

眾議院共和黨人多個月來都調查有指控說，在亨特拜登的商業交易中，拜登是涉嫌有份參與，但至今都未能證明到拜登有做錯。

麥卡錫說，眾議院共和黨人在8月休會期間，揭露一些對拜登行為的「嚴重和可靠指控」，聯繫起來，這些指控構成「一個貪污文化」。

麥卡錫說：「銀行紀錄顯示近二千萬元，透過空殼公司直接支付拜登家族成員及夥伴，單是財政部就有超過150宗交易，涉及拜登家族及其他商業夥伴，被美國的銀行列為可疑，就連一個可信賴的FBI線人，也指涉一項對拜登家族賄賂，拜登利用其官職協調亨特的生意夥伴，涉及亨特在烏克蘭能源公司Burisma的角色。」

白宮發言人就表示，「眾議院共和黨人已經調查了拜登9個月，結果沒有證據顯示拜登有做錯，連共和黨人都這樣說，麥卡錫誓言展開表決彈劾，但現時改變主意就是因為他得不到支持，而最壞的情況就是極端政治。」

總統彈劾案由眾議院啟動，一旦以簡單多數票通過有關的條文後，就交由參議院去審判，審訊由聯邦法院首席大法官主持，一旦定罪，總統便被罷免，目前眾議院共和黨人並未有足夠的票數去彈劾拜登總統。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*