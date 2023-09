【全國新聞】眾院共和黨人對拜登展開彈劾調查（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議長麥卡錫在保守派和強硬派人士的壓力下週二表示,他正下令眾議院共和黨人展開對總統拜登的正式彈劾調查,以了解他家族的生意交易是否涉及貪腐。

麥卡錫發表簡短聲明說,他正指示眾議院的委員會對總統拜登展開正式的彈劾調查.

眾議院屬下的監察委員會、司法委員會和籌款委員會的主席將會一起領導這個彈劾調查.

其實在過去幾個星期,麥卡錫已經暗示對拜登展開彈劾調查,以便授權眾議院的委員會去收集事實證據和找出答案,目的就是要安撫共和黨的強硬派人士,同時也要取得拜登和兒子亨特的銀行紀錄及其他文件。

眾議院共和黨人多個月來都調查有指控說,在亨特拜登的商業交易中,拜登是涉嫌有份參與,但至今都未能證明到拜登有做錯。

麥卡錫說,眾議院共和黨人在8月休會期間,揭露一些對拜登行為的「嚴重和可靠指控」,聯繫起來,這些指控構成「一個貪污文化」。

麥卡錫說:「銀行紀錄顯示近二千萬元,透過空殼公司直接支付拜登家族成員及夥伴,單是財政部就有超過150宗交易,涉及拜登家族及其他商業夥伴,被美國的銀行列為可疑,就連一個可信賴的FBI線人,也指涉一項對拜登家族賄賂,拜登利用其官職協調亨特的生意夥伴,涉及亨特在烏克蘭能源公司Burisma的角色。」

白宮發言人就表示,「眾議院共和黨人已經調查了拜登9個月,結果沒有證據顯示拜登有做錯,連共和黨人都這樣說,麥卡錫誓言展開表決彈劾,但現時改變主意就是因為他得不到支持,而最壞的情況就是極端政治。」

總統彈劾案由眾議院啟動,一旦以簡單多數票通過有關的條文後,就交由參議院去審判,審訊由聯邦法院首席大法官主持,一旦定罪,總統便被罷免,目前眾議院共和黨人並未有足夠的票數去彈劾拜登總統。

