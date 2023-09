【KTSF】

舊金山(三藩市)一架輕鐵列車發生搶劫案,4名非洲裔匪徒搶劫一名年輕亞裔女子,還向事主噴胡椒噴霧。

警方表示,案發於9月8日,上週五晚約7時半,21歲的亞裔女事主在輕鐡列車上睡著,列車駛經Oceanview區Broad街夾San Jose Ave時,有3女一男非洲裔匪徒接近事主,其中一個匪徒搶去事主的手袋,事主反抗,另一個匪徒就向事主噴胡椒噴霧,事主感到痛楚。

匪徒得手後下車逃去,事主被搶去手袋、電話、銀包和信用卡。

警方呼籲任何人如有案件資料跟警方聯絡,匿名舉報熱線(415) 575-4444。

