【灣區新聞】Milpitas警方與家暴疑犯對峙12小時後才發現疑犯不在屋內（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

南灣Milpitas警方接獲一宗家庭暴力案件，在對峙約12個小時後，當局出動特警隊試圖拘捕涉案男子，卻發現他已經不在現場。

當局指，警員在9月10日晚上約7點05分，接報去到Spence Avenue，並在涉事民居的門前發現案中男子，警員隨即嘗試拘留該男子，但男子拒絕就範，又跑進房屋的側院。

更多警員之後到場增援，並在房屋周邊設立封鎖線，警員派出無人機搜索附近一帶，又去到鄰近一間小學尋找男子的蹤影。

警方根據手上資料判斷男子跑進屋內，於是用喇叭作出數則通告，並嘗試打電話聯絡男子，以取得他的合作，但未有成功。

警員相信男子就在屋裡面，認為他正忽視警方，在一番調查後，當局取得拘捕令，並決定出動特警隊拘捕男子，基於安全因素和當時已經夜深，特警隊等到早上約7點23分才進到屋內，但未能尋獲男子。

警方結論指出，男子在拒絕合作後，根本從來沒有進入屋內。

當局表示，整個行動期間，都有警員駐守在現場附近，稱此舉雖然會造成滋擾，但是為了社區安全的著想。

警方未有公佈涉案男子的下落或額外的資料。

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