【灣區新聞】Milpitas警方與家暴疑犯對峙12小時後才發現疑犯不在屋內（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

南灣Milpitas警方接獲一宗家庭暴力案件,在對峙約12個小時後,當局出動特警隊試圖拘捕涉案男子,卻發現他已經不在現場。

當局指,警員在9月10日晚上約7點05分,接報去到Spence Avenue,並在涉事民居的門前發現案中男子,警員隨即嘗試拘留該男子,但男子拒絕就範,又跑進房屋的側院。

更多警員之後到場增援,並在房屋周邊設立封鎖線,警員派出無人機搜索附近一帶,又去到鄰近一間小學尋找男子的蹤影。

警方根據手上資料判斷男子跑進屋內,於是用喇叭作出數則通告,並嘗試打電話聯絡男子,以取得他的合作,但未有成功。

警員相信男子就在屋裡面,認為他正忽視警方,在一番調查後,當局取得拘捕令,並決定出動特警隊拘捕男子,基於安全因素和當時已經夜深,特警隊等到早上約7點23分才進到屋內,但未能尋獲男子。

警方結論指出,男子在拒絕合作後,根本從來沒有進入屋內。

當局表示,整個行動期間,都有警員駐守在現場附近,稱此舉雖然會造成滋擾,但是為了社區安全的著想。

警方未有公佈涉案男子的下落或額外的資料。

