【國際新聞】俄朝元首在東方航天發射場會面

【有線新聞】

俄羅斯總統普京與到訪的北韓領袖金正恩舉行首腦會談,金正恩表明支持俄羅斯為捍衛主權和國家安全而發起的戰爭,普京則承認俄國將協助北韓建造衛星。

四年半以來首次面對面會談,俄羅斯總統普京、北韓領袖金正恩都只帶一名翻譯。

金正恩再次感謝普京高度重視他今次訪問,北韓會把與俄羅斯的關係置於最優先位置,又說支持俄羅斯為捍衛主權與國家安全而發起的神聖戰鬥,支持普京所作的一切決定,並會提供一切支援,共同對抗帝國主義;普京則建議雙方討論經濟合作與區內局勢。

金正恩乘坐的專列較早前抵達發射場車站,俄軍儀仗隊在場歡迎。金正恩與隨行官員步出列車,獲俄羅斯官員在場迎接。金正恩之後轉乘私家車去到發射中心大樓,早半小時抵達的普京親自在大樓門外迎接。

報道說,兩人握手約40秒,普京向金正恩表示十分高興見到對方,金正恩則感謝對方邀請,兩人之後一同參觀發射場設施,包括「聯盟2號」火箭發射裝置與仍在興建的安加拉火箭發射中心。

普京向在場的記者承認俄羅斯將協助北韓建造衛星,但認為雙方並不急於軍事與技術合作。

金正恩對發射場的運作與大樓內各項設施顯得相當感興趣,詢問了大量問題,普京亦不時親自向金正恩講解。期間金正恩在妹妹金與正陪同下,在發射場大樓的貴賓冊上留言,據報普京週三晚將會設宴款待金正恩。

