【科技新聞】蘋果公司發布iPhone 15系列智能手機

【KTSF 張擎鳳報導】

科技巨頭蘋果公司週二舉行了大型產品宣傳活動,並且推出iPhone15系列智能手機。

蘋果公司於週二發布iPhone 15系列智能手機,具有新功能和新外觀,顯示屏、動態島和相機等功能都有更新,相機有4800萬像素,2倍長距變焦鏡頭,新的操作按鈕,輕質鈦金屬設計和新晶片A17Pro。

蘋果還首次宣佈為其智能手機提供USB-C充電線,這一變化最終可以幫助消費者簡化必要充電設備,而且這個變化可能受到國外政策的影響。

128GB的6.1英寸的iPhone 15起售價是799元,而6.7英寸的iPhone15 Plus底價是899元。

6.1英寸的iPhone15 Pro起售價是999元,6.7英寸的iPhone15 Pro Max底價是1199元,新手機有多種顏色可供選擇。

