【灣區新聞】San Mateo縣議員通過購買酒店建無家者住房 大批Millbrae市民抗議（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

San Mateo縣議會以4比1票通過購買Millbrae的La Quinta Inn，並將其改建成無家可歸者永久房屋，大批市民週二前往會議抗議，有縣議員表示，該永久房屋的住客將會是無家可歸的長者和家庭，而不是經由灣區捷運（BART）流浪到Millbrae的露宿者。

反對該議案的縣議員David Canepa在週二早上開會前已發出聲明，表示自己支持打擊無家可歸問題，但就稱縣府從來沒有告訴他會如何處置旅館的35名員工。

Canepa說，他們作為縣府，並不能單方面以為正改善露宿問題，但另一方面卻製造出更多露宿者，認為這些員工同樣值得受尊重。

會議上，一批反對的市民表示，不滿縣府在決策上缺乏透明度，有人表示旅館一個街口外就有一間學校。

反對市民說：「如果如你所說，那裡治安是可以的話，何解你要聘用行為心理學家和24小時的保安？你們身為縣議員，有職責代表這會議室內的人民，而不是意圖推行這個計劃的人。」

有市民就批評縣行政官Mike Callagy的這項計劃，會使Millbrae步上商家撤走舊金山的後塵。

反對市民說：「Mike，你向所有人提出一個非常美好的局面，但我們Millbrae市民才不吃你這一套，我不想看見Millbrae變成舊金山或奧克蘭，我擔心人身安全、我不想我的家被爆竊，我不想看見有人在街上被殺。」

有支持露宿者權益的市民說，對今天所聽到針對露宿者的一些言論感到愕然，縣議員Noelia Corzo說房價太高，慶幸某些市民在幾十年前能置業，但指出下一代可能不會再買到樓，希望市民可以歡迎入住永久房屋的家庭和長者。

San Mateo縣參事Noelia Corzo說：「我想提醒民眾，當你一開始搬來這個社區時，你有多麼感到安全和受歡迎，我希望你能以同一個方式對待你的新鄰居，謹記你一開始來到時的經驗。」

縣議會最終以4比1票通過耗資3300萬購買La Quinta Inn，將會用4至5個月接手旅館，投反對票的Canepa批評縣府缺乏一個明確的計劃，形容贊成該個趕走35個員工的議案是沒良心。

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