【灣區新聞】San Mateo縣議員通過購買酒店建無家者住房 大批Millbrae市民抗議（視頻）

San Mateo縣議會以4比1票通過購買Millbrae的La Quinta Inn,並將其改建成無家可歸者永久房屋,大批市民週二前往會議抗議,有縣議員表示,該永久房屋的住客將會是無家可歸的長者和家庭,而不是經由灣區捷運(BART)流浪到Millbrae的露宿者。

反對該議案的縣議員David Canepa在週二早上開會前已發出聲明,表示自己支持打擊無家可歸問題,但就稱縣府從來沒有告訴他會如何處置旅館的35名員工。

Canepa說,他們作為縣府,並不能單方面以為正改善露宿問題,但另一方面卻製造出更多露宿者,認為這些員工同樣值得受尊重。

會議上,一批反對的市民表示,不滿縣府在決策上缺乏透明度,有人表示旅館一個街口外就有一間學校。

反對市民說:「如果如你所說,那裡治安是可以的話,何解你要聘用行為心理學家和24小時的保安?你們身為縣議員,有職責代表這會議室內的人民,而不是意圖推行這個計劃的人。」

有市民就批評縣行政官Mike Callagy的這項計劃,會使Millbrae步上商家撤走舊金山的後塵。

反對市民說:「Mike,你向所有人提出一個非常美好的局面,但我們Millbrae市民才不吃你這一套,我不想看見Millbrae變成舊金山或奧克蘭,我擔心人身安全、我不想我的家被爆竊,我不想看見有人在街上被殺。」

有支持露宿者權益的市民說,對今天所聽到針對露宿者的一些言論感到愕然,縣議員Noelia Corzo說房價太高,慶幸某些市民在幾十年前能置業,但指出下一代可能不會再買到樓,希望市民可以歡迎入住永久房屋的家庭和長者。

San Mateo縣參事Noelia Corzo說:「我想提醒民眾,當你一開始搬來這個社區時,你有多麼感到安全和受歡迎,我希望你能以同一個方式對待你的新鄰居,謹記你一開始來到時的經驗。」

縣議會最終以4比1票通過耗資3300萬購買La Quinta Inn,將會用4至5個月接手旅館,投反對票的Canepa批評縣府缺乏一個明確的計劃,形容贊成該個趕走35個員工的議案是沒良心。

