【全國新聞】CDC建議6個月大或以上人士都應接種新版COVID疫苗

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)週二建議,所有6個月大或以上的美國人都應接種新版COVID疫苗,預期疫苗在48小時之內就有供應。

CDC的專家顧問小組週二以13票贊成,1票反對,投票通過建議6個月大或以上的人最少打一針最新版COVID疫苗。

CDC總監Mandy Cohen隨即簽署建議,Cohen表示,新版COVID疫苗可以保護民眾抵禦目前流行和導致住院率上升的變種病毒株。

CDC建議5歲或以上的人打一針,首次接種疫苗的6個月至4歲的兒童,要打兩針Moderna或三針Pfizer,當中最少一針是新版COVID疫苗,一些免疫力弱的群組也可能要打多過一針。

藥廠Pfizer和Moderna的兩款更新版單價COVID疫苗是使用mRNA技術,這是首次聯邦政府不再免費提供所有COVID疫苗,藥廠公佈每劑疫苗的價錢為120元至130元。

聯邦官員表示,大多數人可以透過私人醫療保險、紅藍卡即聯邦醫療保險,或白卡即聯邦醫療補助計劃免費接種COVID疫苗,至於沒有醫保的人士,聯邦政府有免費疫苗計劃,民眾可以到衛生局轄下的診所或藥房免費接種疫苗。

新版本疫苗針對的是Omicron變種病毒株XBB.1.5,雖然這病毒株不再是最流行的病毒株,但專家認為,它與目前流行的變異病毒株非常接近,所以仍然可以為民眾提供保護。

根據CDC的最新數據顯示,感染COVID住院的人數比前一星期增加了9%,不過住院人數只是去年冬季高峰時期的一半,而8月份每星期的COVID死亡人數也有所增加。

住院或死亡率最高的群組是長者,因此專家有討論是否應該建議所有人都打新版COVID疫苗,有部份專家提到有青少年和年輕男性接種後出現罕見的潛在副作用,如心肌炎。

唯一投反對票的專家亦表示,藥廠提供的12歲以下兒童臨床試驗數據太過有限。

但有專家指出,兒童感染COVID死亡的個案中,一半人是沒有長期病,這些死亡個案是可以預防。

最終顧問小組通過建議全民接種疫苗,因為打針的利大於弊。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。