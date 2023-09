【KTSF】

從明年夏季開始,灣區的集體運輸乘客乘坐捷運(BART)以及多個交通工具時,除了使用路路通Clipper卡之外,也可以採用非接觸式(contactless)提款卡或信用卡。

2024年夏季開始,BART乘客可以使用非接觸式提款卡或信用卡,代替現時需另外加值的Clipper卡,輕鬆進出捷運站。

同樣的支付選項,也將在22個灣區交通機構提供,包括AC Transit、Caltrain、MUNI巴士和舊金山灣區渡輪。

而習慣使用Clipper卡的民眾,在明年夏季新支付系統上線後,也還是可以繼續使用Clipper。

當局希望提供更多支付選項,幫助灣區通勤者的交通更加便利及人性化,也鼓勵更多民眾搭乘。

