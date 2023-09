【KTSF】

中半島紅木城疑似有小孩在加州火車Caltrain車站被人騷擾,這次已經是近一個月內第二宗類似事件。

根據紅木城警察局上週五下午4點多獲報到James Avenue的車站,調查一名男子涉嫌摟住一名16歲女孩的腰,並用言語性騷擾。

警方當場逮捕56歲的紅木城居民Eric Perry,他涉嫌騷擾兒童,當局並發現他的名下已經因為另一宗指控他持有毒品吸食用具的案件,被頒下逮捕令。

另一宗兒童騷擾案件也發生在同一個車站,案發日期是8月18日,警方仍在尋找一名據目擊者形容50多歲單眼的男性疑犯。

民眾若有任何資訊,請致電(650) 780-7110與警方聯繫。

