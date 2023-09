【KTSF】

美國編劇工會和演員工會聯合罷工似乎未有解決的跡象,這個意味著大部份的娛樂製作仍然暫停。

這兩個工會與資方「電影電視製片人聯盟」的勞資談判已經超過兩個月,演員工會形容,資方在串流時代盡顯企業的貪婪,而工會的演員已為未來罷工半年而做好財政準備,要作戰到底。

編劇工會與資方的談判也無大進展,最大的問題就是如何保障工人的飯碗,以免被人工智能科技的興起取代。

