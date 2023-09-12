【灣區新聞】奧克蘭週未發生6宗槍擊案 3死3傷

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東灣奧克蘭（屋崙）在剛過去的週未發生6宗槍擊案，共導致3人死亡、3人受傷。

根據《舊金山紀事報》引述奧克蘭警方，警方目前正調查6宗槍擊案，第一宗在星期五晚約9時45分位於八街夾Filbert街發生，一名男子中槍受傷，送院後證實死亡。

第二宗星期六早上11時半，警方在近42街夾Telegraph Ave發現一名中槍傷者，送院後情況穩定。

第三宗在當晚10時45分左右，警方根據ShotSpotter槍聲偵察系統的警報，到位於Garden街2700號路段，發現一輛車遭到槍擊，但沒有人在現場。

警方隨後指，一名懷疑涉案傷者自行到醫院求醫，當時傷勢危急、目前情況穩定。

第四宗是發生在星期日凌晨，警方同樣是根據ShotSpotter偵察到的警報，在14街300號路段發現一名男子懷疑被汽車撞倒及中槍，受害人送往醫院後，傷重不治。

第五宗是星期日晚6時左右發生，警方接報到11街，發現一人中槍死亡，警方將案件列為兇殺案處理。

約一小時後，警方再收到ShotSpotter偵察到的警報，到達位於International Boulevard 7500號路段，發現一名中槍的受害者傷者送院，情況穩定。

警方呼籲民眾任何人有槍擊案的相關訊息，可以聯絡奧克蘭警方，電話：(510) 238-3821，或者是(510) 238-3426。

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