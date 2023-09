【灣區新聞】奧克蘭週未發生6宗槍擊案 3死3傷

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)在剛過去的週未發生6宗槍擊案,共導致3人死亡、3人受傷。

根據《舊金山紀事報》引述奧克蘭警方,警方目前正調查6宗槍擊案,第一宗在星期五晚約9時45分位於八街夾Filbert街發生,一名男子中槍受傷,送院後證實死亡。

第二宗星期六早上11時半,警方在近42街夾Telegraph Ave發現一名中槍傷者,送院後情況穩定。

第三宗在當晚10時45分左右,警方根據ShotSpotter槍聲偵察系統的警報,到位於Garden街2700號路段,發現一輛車遭到槍擊,但沒有人在現場。

警方隨後指,一名懷疑涉案傷者自行到醫院求醫,當時傷勢危急、目前情況穩定。

第四宗是發生在星期日凌晨,警方同樣是根據ShotSpotter偵察到的警報,在14街300號路段發現一名男子懷疑被汽車撞倒及中槍,受害人送往醫院後,傷重不治。

第五宗是星期日晚6時左右發生,警方接報到11街,發現一人中槍死亡,警方將案件列為兇殺案處理。

約一小時後,警方再收到ShotSpotter偵察到的警報,到達位於International Boulevard 7500號路段,發現一名中槍的受害者傷者送院,情況穩定。

警方呼籲民眾任何人有槍擊案的相關訊息,可以聯絡奧克蘭警方,電話:(510) 238-3821,或者是(510) 238-3426。

