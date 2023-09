【KTSF 尹晉豪報導】

南舊金山(南三藩市)將會在學區周圍的行車速降低至每小時15英里,以提高學童的安全及方便他們步行。

南舊金山這項目限制行車速度,適用於有兒童在場的情況下,南舊金山市長Flor Nicolas表示,正在盡最大努力去實現願景,希望到2025年不會再出現與交通相關的死亡事件,計劃將會在明年春季在多間初中、高中和小學的路段實施。

預計由現時起的未來幾個月期間,對家長和社區開展教育宣導活動,該限速行車項目現時仍處於設計階段,正在與南舊金山聯合學區合作。

Nicolas市長表示,在Miller Avenue看到一名她兒子的同學死亡,她表示,事件令她知道,交通安全是至關重要的問題。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。