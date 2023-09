【灣區新聞】舊金山華埠舞獅隊Lion Dance Me勇奪馬來西亞獅王爭霸戰西方獅王殊榮（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)華埠的舞獅隊Lion Dance Me參加第十四屆馬來西亞獅王爭霸戰,勇奪西方獅王的殊榮,他們亦是唯一一隊由女將擔任獅頭的參賽隊伍。

年僅21歲隊員的黃淨(Jayde Wong),是賽會歷來第一位女獅頭,她說能夠贏得西方獅王,自己都很意外。

黃淨說:「因為我們又沒有練習很久,還有我很久沒有和我的獅尾搭檔,所以都很意外,不過很開心。」

她又指,擔任女獅頭難免有壓力,但就將這份壓力轉化成動力。

黃淨說:「我們在大馬一個月中,壓力推動我更努力練習,我很高興最後取得成功。」

黃淨說,比賽的時候,從其他的隊伍上學到很多東西,又指能夠親身觀摩其他隊伍的表現,讓他們注意到很多單靠觀看片段不會留意到的細節。

她希望今次代表舊金山出賽,可以鼓勵到不同地方的人去參與舞獅這項活動。

黃淨說:「我希望舊金山或別處的人,那些想學舞獅的女孩,可以受到我們經驗的鼓舞,然後轉換成練習的動力,並最終達到我們的水平。」

隊伍的創辦人劉世民師傅(Norman Lau)說,獅頭和獅尾分別學了6年及7年,而其他打鑼鼓的隊員,就介乎在15至18歲,隊伍的經驗不是太多。

劉世民說:「贏了當然很開心,我們去的時候不是想著贏,而是想著學習很多東西,因為我們沒有比賽很久,他們第一次,而我也沒見有比賽很久。」

他又指,代表舊金山去到馬來西亞,當中的意義是非常大。

劉世民說:「有機會向世界展示,我們的舞獅是如何演變成怎樣,還有我們的規模,通常那些東方國家真的會發展較完善,我們去到那裡能讓其他人看到,我們學了很多,而美國舞獅的發展是有所進步。」

自1994年開始兩年一度舉辦的雲頂世界獅王爭霸賽,東方獅王的組別包含所有亞洲參賽國家,而西方獅王就是亞洲以外,比賽以動作難度、獅子和鑼鼓的配合程度來評分,Lion Dance Me最終以8點95分取得西方獅王的名銜。

劉師傅說,往後他們將會計劃如何在主流社會推廣舞獅,將舞獅文化不只局限在華人社區。

劉世民說:「就像李小龍將詠春發揚光大,令不同人嘗試,我們不只希望世界能理解舞獅,還有親自嘗試舞獅。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。