【灣區新聞】舊金山華埠舞獅隊Lion Dance Me勇奪馬來西亞獅王爭霸戰西方獅王殊榮（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）華埠的舞獅隊Lion Dance Me參加第十四屆馬來西亞獅王爭霸戰，勇奪西方獅王的殊榮，他們亦是唯一一隊由女將擔任獅頭的參賽隊伍。

年僅21歲隊員的黃淨（Jayde Wong），是賽會歷來第一位女獅頭，她說能夠贏得西方獅王，自己都很意外。

黃淨說：「因為我們又沒有練習很久，還有我很久沒有和我的獅尾搭檔，所以都很意外，不過很開心。」

她又指，擔任女獅頭難免有壓力，但就將這份壓力轉化成動力。

黃淨說：「我們在大馬一個月中，壓力推動我更努力練習，我很高興最後取得成功。」

黃淨說，比賽的時候，從其他的隊伍上學到很多東西，又指能夠親身觀摩其他隊伍的表現，讓他們注意到很多單靠觀看片段不會留意到的細節。

她希望今次代表舊金山出賽，可以鼓勵到不同地方的人去參與舞獅這項活動。

黃淨說：「我希望舊金山或別處的人，那些想學舞獅的女孩，可以受到我們經驗的鼓舞，然後轉換成練習的動力，並最終達到我們的水平。」

隊伍的創辦人劉世民師傅（Norman Lau）說，獅頭和獅尾分別學了6年及7年，而其他打鑼鼓的隊員，就介乎在15至18歲，隊伍的經驗不是太多。

劉世民說：「贏了當然很開心，我們去的時候不是想著贏，而是想著學習很多東西，因為我們沒有比賽很久，他們第一次，而我也沒見有比賽很久。」

他又指，代表舊金山去到馬來西亞，當中的意義是非常大。

劉世民說：「有機會向世界展示，我們的舞獅是如何演變成怎樣，還有我們的規模，通常那些東方國家真的會發展較完善，我們去到那裡能讓其他人看到，我們學了很多，而美國舞獅的發展是有所進步。」

自1994年開始兩年一度舉辦的雲頂世界獅王爭霸賽，東方獅王的組別包含所有亞洲參賽國家，而西方獅王就是亞洲以外，比賽以動作難度、獅子和鑼鼓的配合程度來評分，Lion Dance Me最終以8點95分取得西方獅王的名銜。

劉師傅說，往後他們將會計劃如何在主流社會推廣舞獅，將舞獅文化不只局限在華人社區。

劉世民說：「就像李小龍將詠春發揚光大，令不同人嘗試，我們不只希望世界能理解舞獅，還有親自嘗試舞獅。」

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