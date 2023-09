【灣區新聞】舊金山Cow Hollow區水管爆裂 十字路口出現地陷

【KTSF 朱慧琪報導】

週日深夜,舊金山(三藩市)Cow Hollow區一條主要水管爆裂,導致該區一個主要的十字路口出現一個下陷的大洞。

根據舊金山水利局指,週日晚接近11時25分,Cow Hollow區Fillmore街夾Green街一個十字路口,一條16英寸口徑的主要水管爆裂,導致一些商店淹水,並造成一個下陷的大洞,維修工人連夜趕工修復大洞,事故嚴重影響該區附近的居民和商店。

水利局發言人Joseph Sweiss說:「這個16英寸的主水管用了超過70年,是一個大型管道,我們團隊每年都會主動更換,大約9英里的百年管道,但在市內仍會破漏,確實原因不明,我們正在調查目前供水服務已恢復。」

當局指,爆裂的水管是用鑄鐵製造,在74年前即1949年安裝。

由於工人要繼續修補地上的大坑洞,市民如非必要就應避開該區。

