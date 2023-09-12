【灣區新聞】舊金山Cow Hollow區水管爆裂 十字路口出現地陷

【KTSF 朱慧琪報導】

週日深夜，舊金山（三藩市）Cow Hollow區一條主要水管爆裂，導致該區一個主要的十字路口出現一個下陷的大洞。

根據舊金山水利局指，週日晚接近11時25分，Cow Hollow區Fillmore街夾Green街一個十字路口，一條16英寸口徑的主要水管爆裂，導致一些商店淹水，並造成一個下陷的大洞，維修工人連夜趕工修復大洞，事故嚴重影響該區附近的居民和商店。

水利局發言人Joseph Sweiss說：「這個16英寸的主水管用了超過70年，是一個大型管道，我們團隊每年都會主動更換，大約9英里的百年管道，但在市內仍會破漏，確實原因不明，我們正在調查目前供水服務已恢復。」

當局指，爆裂的水管是用鑄鐵製造，在74年前即1949年安裝。

由於工人要繼續修補地上的大坑洞，市民如非必要就應避開該區。

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