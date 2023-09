【灣區新聞】Dreamforce年度會議舊金山開幕 能否刺激經濟有待觀察

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)去年的本地旅遊收入達到78億美元,當中約6億來自會展旅遊業,但這個數字仍比疫情前少,原因和市內的毒品和無家可歸問題有關,隨著科技公司Salesforce的Dreamforce年度會議將於週二開幕,民眾和商戶對於活動能刺激經濟又是否樂觀呢?

正正位於Dreamforce會場對面,位於3街的St. Regis酒店,所有房間在未來幾天都爆滿,原因就是一年一度號稱全球和全舊金山最大規模的AI人工智能會議Dreamforce。

會議參加者Lesley Bosworth說:「這間酒店還有Marriott的位置是絕佳,我們還有人住在聯合廣場,我們正為舊金山帶來收入。」

Dreamforce會議預計會有約4萬人出席,來自英國的Lesley就是其中一人,根據Salesforce的預測,會議將會為本地經濟帶來9千萬元的收益。

但另一方面,Salesforce的行政總裁Marc Benioff在上月表示,因為毒品和露宿者問題,將來可能不再在舊金山舉辦Dreamforce。

為Salesforce工作、來自紐約的Nicole就認為,Dreamforce會議應該留在舊金山。

會議參加者Nicole Wentz說:「Dreamforce和Salesforce都屬於舊金山,我希望活動在往後很多年繼續在這裡舉辦,但如果想繼續將生意帶進社區和舊金山,你會想看到市內的情況有所改善。」

附近的酒吧已經準備好,整個星期都有客人舉辦私人派對,亦有商家說生意有所好轉。

有開業幾個月的酒吧首度迎來Dreamforce,酒吧經理表示,對活動刺激經濟感到樂觀。

酒吧經理Scotty Liberatore說:「這非常重大,我們一個星期賺到的,比一整個冷清的月份還要多。」

酒吧表示,雖然整體生意未回復到疫情前水平,但他們仍然準備了額外人手,應對Dreamforce預期會帶來的人流。

