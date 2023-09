【灣區新聞】國民黨總統參選人侯友宜9月20日抵舊金山 詳細行程披露（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國民黨總統參選人侯友宜將在9月14日啟程訪美,最後一站將在9月20日抵達舊金山,帶您了解他在舊金山的詳細行程。

侯友宜9月20日,也就是下週三將抵達舊金山,這也是他訪美行最後一站,他屆時將於上午11點多抵達舊金山國際機場,當天午夜、也就是21日凌晨一點多,就搭機返台,預計在灣區停留的時間只有十多個小時,屆時會有一批侯友宜支持者到機場接機。

接著侯友宜將在中午十二點到三點期間,於下榻的Foster City Crown Plaza酒店,出席一場矽谷高科技論壇,這場論壇僅限受邀者參加,主要是來自科技界及商界,約四十人參加。

接著,侯友宜將前往舊金山華埠,出席由國民黨駐美總支部等多個僑團為他舉辦的歡迎和造勢活動,包括前往聖瑪利公園向國父銅像獻花致敬,並到金山國父紀念館與僑界座談,參觀及拜會國民黨總支部,之後到華埠中心天后廟街參加造勢活動,及拜會洪門致公總堂,向烈士獻花致敬。

國民黨海外部副主任鍾維君說:「所以這幾個活動都是非常有意義的,他到舊金山的時間雖然不多,前前後後算起來不到十二個小時,可是他不管在企業家、科技界,在追懷我們國父當年革命的事蹟,這幾個方面他都有所成果。」

侯友宜結束華埠的拜會後,又會回到Foster City Crowne Plaza酒店出席僑宴,參加者每位門票七十美元。

主辦單位表示,目前報名人士除了本地支持者,還有來自西雅圖和洛杉磯等外地,人數也已經爆棚。

鍾維君說:「我們預計大概五六百人吧,但是現在不斷不斷的有人來參加,所以我現在還不能夠真正統計到底有多少人,是爆棚的局面。」

而原先侯友宜競選辦公室在規劃舊金山行程時,聯繫了史丹福大學胡佛研究所,希望前往校園交流,胡佛方面也表示歡迎,不過由於侯友宜停留時間過於短暫,胡佛研究所負責安排的人士稍早前向本台證實,侯友宜確定不會到訪校園,但是否會改以其他形式與史丹福及柏克萊等智庫學者以其他形式會面交流,目前尚未最終敲定。

