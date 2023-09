【科技新聞】Google搜尋器面臨的反壟斷訴訟週二開審

【KTSF 張麗月報導】

Google的搜尋器被指控有壟斷市場之嫌,又受到監管當局的關注,有關的聯邦反壟斷審訊週二展開,直至11月底。

Google搜尋引擎的反壟斷案第一階段審訊,週二開始在首都華盛頓的聯邦法庭展開,為期10個星期,直至11月底。

這宗是自從25年前聯邦監管當局挑戰微軟壟斷個人電腦軟件市場的訴訟以來,最大宗的反壟斷案,多年來聯邦司法部指控Google濫用其搜尋器的權力,來握殺同業競爭,此舉對消費者不利,預料Google及其母公司Alphabet的高層人員,以及其他科技企業的代表也會出庭作證,預料起碼要到明年初才有裁決。

如果屆時法官裁定Google有違法行為,就會觸發另一輪審訊去決定應該對Google採取甚麽行動。

Google搜尋器是在90年代由Larry Page和他的史丹福大學同學Sergey Brin一起發明,現時Google母公司Alphabet的市值達1.7萬億元,僱員總數18.2萬人。

