【出社會必備】柏克萊加大求職博覽吸引大批學生應徵（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

Z世代青年要尋找就業機會，除了利用求職平台及其他網路資源，有一種方式可以一次與多家企業的招聘人員面對面洽談，以增加錄取機會。

大排長龍，這是加州大學柏克萊分校體育館場外的景象，長長的人龍轉一個彎，延伸到一個街區外，都還是人。

明明是體育館，排隊的學生們，許多都是西裝筆挺，手上還拿著一疊文件，因為場館裡舉辦的是電子工程及數據科學的求職博覽會。

記者週一實測排隊入場，至少要花上45分鐘，而這條人龍到了下午時間更是持續拉長，這反映了現時學生非常積極於找工作。

進到場內，場面更是壯觀，學生們紛紛排隊，與各家企業大廠的招聘人員面對面建立好的第一印象。

大二學生Iris Zhou說：「我來此乃因聽說有這個博覽會，也看到很多非常有名的公司，我來這為了爭取明年暑假的實習。」

Iris是就讀柏克萊的大二學生，她攻讀的是數據科學及天文學雙主修，她說想要在明年7月有實習機會的話，現在就要開始尋找。

Iris說：「我對機器學習特別有興趣，對這裡的一些公司例如Abbott和Applied Intuition特感興趣，因為他們有機器學習方面的東西，當然還有蘋果、Visa等大企業。」

Iris想要找與機器學習有關的機會，機器學習是現時當紅的AI人工智能的一種，是透過演算法將收集到的資料進行分類或預測模型訓練，這項技術可以運用在很多領域，也因此在數據科學系成為學生們選修的熱門課程。

而週一在場內，最熱門的攤位還是全球最大市值公司蘋果，學生們為了遞出履歷，與招聘官見面，平均要再花上20分鐘排隊。

而其他大企業，包括顯示卡大廠Nvidia、信用卡公司Visa、電動車場Tesla、短影音平台TikTok等，也至少都要等上十幾分鐘。

但畢業生Matthew Kao就告訴我們，排隊再久，如果代表增加被錄取的機率，那就是值得的。

Matthew說：「我來這因為，我要在12月前到找全職工作，否則就必須回印尼，我是個國際生。」

Matthew與我們之前採訪的畢業生一樣，因為有國際生的身份，必須在獲得工作許可的90天內找到工作，所以剛畢業的Matthew，比起在場的許多學生還更迫切的需要把握機會。

Matthew說：「找工不易，因為你正在與那些剛被Google、Meta等大公司裁員的人競爭，如果你是一家公司，看到兩個應聘者，其中一個是應屆畢業生，另一個是剛剛被Google裁員的人，那你可能會選擇從Google來的。」

就算如此，Matthew告訴我們，這已經是他在畢業後參加的第四場求職博覽會，看來看去似乎大同小異，遞出的履歷表已經數不清，只期望有公司能夠盡快回電。

而週一這場求職博覽會，恐怕只是現時求職環境的縮影，雖然聯邦勞動部的數據顯示，2022年，76.4%的畢業生都順利找到工作，但這些就業機會，不一定是在學生們理想的領域中，例如被裁員潮影響的科技業。

許多求職者與在體育場內的學生們一樣，積極四處尋找機會，大多的時間都是一再的等待，等待一個不知道是否會出現的好消息。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。