【出社會必備】柏克萊加大求職博覽吸引大批學生應徵（視頻）

Z世代青年要尋找就業機會,除了利用求職平台及其他網路資源,有一種方式可以一次與多家企業的招聘人員面對面洽談,以增加錄取機會。

大排長龍,這是加州大學柏克萊分校體育館場外的景象,長長的人龍轉一個彎,延伸到一個街區外,都還是人。

明明是體育館,排隊的學生們,許多都是西裝筆挺,手上還拿著一疊文件,因為場館裡舉辦的是電子工程及數據科學的求職博覽會。

記者週一實測排隊入場,至少要花上45分鐘,而這條人龍到了下午時間更是持續拉長,這反映了現時學生非常積極於找工作。

進到場內,場面更是壯觀,學生們紛紛排隊,與各家企業大廠的招聘人員面對面建立好的第一印象。

大二學生Iris Zhou說:「我來此乃因聽說有這個博覽會,也看到很多非常有名的公司,我來這為了爭取明年暑假的實習。」

Iris是就讀柏克萊的大二學生,她攻讀的是數據科學及天文學雙主修,她說想要在明年7月有實習機會的話,現在就要開始尋找。

Iris說:「我對機器學習特別有興趣,對這裡的一些公司例如Abbott和Applied Intuition特感興趣,因為他們有機器學習方面的東西,當然還有蘋果、Visa等大企業。」

Iris想要找與機器學習有關的機會,機器學習是現時當紅的AI人工智能的一種,是透過演算法將收集到的資料進行分類或預測模型訓練,這項技術可以運用在很多領域,也因此在數據科學系成為學生們選修的熱門課程。

而週一在場內,最熱門的攤位還是全球最大市值公司蘋果,學生們為了遞出履歷,與招聘官見面,平均要再花上20分鐘排隊。

而其他大企業,包括顯示卡大廠Nvidia、信用卡公司Visa、電動車場Tesla、短影音平台TikTok等,也至少都要等上十幾分鐘。

但畢業生Matthew Kao就告訴我們,排隊再久,如果代表增加被錄取的機率,那就是值得的。

Matthew說:「我來這因為,我要在12月前到找全職工作,否則就必須回印尼,我是個國際生。」

Matthew與我們之前採訪的畢業生一樣,因為有國際生的身份,必須在獲得工作許可的90天內找到工作,所以剛畢業的Matthew,比起在場的許多學生還更迫切的需要把握機會。

Matthew說:「找工不易,因為你正在與那些剛被Google、Meta等大公司裁員的人競爭,如果你是一家公司,看到兩個應聘者,其中一個是應屆畢業生,另一個是剛剛被Google裁員的人,那你可能會選擇從Google來的。」

就算如此,Matthew告訴我們,這已經是他在畢業後參加的第四場求職博覽會,看來看去似乎大同小異,遞出的履歷表已經數不清,只期望有公司能夠盡快回電。

而週一這場求職博覽會,恐怕只是現時求職環境的縮影,雖然聯邦勞動部的數據顯示,2022年,76.4%的畢業生都順利找到工作,但這些就業機會,不一定是在學生們理想的領域中,例如被裁員潮影響的科技業。

許多求職者與在體育場內的學生們一樣,積極四處尋找機會,大多的時間都是一再的等待,等待一個不知道是否會出現的好消息。

